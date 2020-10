«J’ai un rêve et je ne vais jamais le lâcher»

Qualifié mardi pour l’Euro avec la Suisse M21, Léo Seydoux n’a toutefois pas décroché un prêt dans un club de Super League cette saison. Une situation «frustrante» pour le défenseur veveysan, qui veut garder confiance en l’avenir.

QUENTIN DOUSSE

En l’espace d’à peine vingtquatre heures, Léo Seydoux a vécu un ascenseur émotionnel fort. Lundi 12 octobre, 23 h 59: la fermeture du marché des transferts en Suisse signifie la fin des espoirs pour le latéral de 22 ans, qui n’a trouvé grâce aux yeux d’aucun club de Super League. Le lendemain, à 19 h 49 précises, le Veveysan exulte lorsque retentit le coup de sifflet final à Bienne. L’équipe de Suisse M21 vient de battre le Liechtenstein 3-0 et valide son ticket pour l’Euro 2021 (en Hongrie et en Slovénie). Plus qu’un lot de consolation pour Léo…