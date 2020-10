Annulation de la journée Futur en tous genres 2020

ÉGALITÉ. La journée nationale Futurentousgenresdevait avoir lieu le 12 novembre prochain. Chaque année, elle a comme but de faire découvrir aux élèves des métiers atypiques. Vu la situation sanitaire, les organisateurs – les bureaux cantonaux de l’égalité et leurs partenaires – ont décidé d’annuler. «Pour de nombreuses entreprises et organisations, il serait très difficile de respecter les règles de distanciation sociale et d’hygiène prescrites pour la mise en œuvre de la journée», explique le communiqué. Sans parler des nombreuses entreprises qui ont désormais réinstauré le télétravail. La prochaine édition de Futurentousgenresdevrait se dérouler le 11 novembre 2021.