Autour de Miles Davis

Max Jendly, son big band, le comédien Roger Jendly et le trompettiste Matthieu Michel s’allient pour créer Histoires de s’Miles.

D’un côté, Max Jendly, son big band, son amour éperdu pour le jazz et ses projets fous. De l’autre, son frère Roger Jendly, comédien merveilleux aux soixante ans de carrière. Et Matthieu Michel, trompettiste à la réputation mondiale. Et Yvan Ischer, auteur du texte, saxophoniste, producteur à la RTS, fin connaisseur du jazz. Sans oublier les 33 musiciens et musiciennes du MJBB Max Jendly Jazz Big Band. Tout ce beau et joyeux monde se réunit pour célébrer et évoquer la figure de Miles Davis: le spectacle Histoires de s’Miles est créé ce vendredi à l’aula du Collège de Gambach à Fribourg.

Yvan Ischer a écrit un synopsis «à la manière d’un oratorio», en livrant…