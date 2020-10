née Progin

VAULRUZ

Bernadette Progin s’en est allée le 16 septembre. Elle était dans sa 78e année. Un dernier hommage lui a été rendu le 21 septembre, en l’église de Vaulruz.

Bernadette naquit le 14 novembre 1942, à Vuadens, dans le foyer de Fernand et Judith Progin-Abbet, du Levron (VS). La fratrie comptait cinq enfants, quatre filles et un garçon. La vie exigeante du travail s’imposa rapidement à Bernadette. Très tôt, elle apprit à ne jamais ménager ses efforts. Dès l’âge de 12 ans, elle aidait et gardait des enfants au Petit Plané.

A 16 ans, elle partit à Bâle pour apprendre l’allemand. De retour après six ans et demi, elle parlait couramment l’allemand et était contente de retrouver sa Gruyère natale.

Un soir de carnaval, elle rencontra Arsène avec qui elle se maria en 1968. De leur…