Brigitte Rosset jeûne et marche

Fin 2017, Brigitte Rosset bénéficiait d’une carte blanche du théâtre genevois Le Crève-Cœur. Après 25 représentations à guichets fermés et une autre au Théâtre du Jorat, elle a repris le spectacle, pour le peaufiner et faire aboutir Ma cuisine intérieure. Ce cinquième solo marque ses trente ans de carrière. Elle le présente la semaine prochaine, mercredi et jeudi, à Equilibre, à Fribourg.

Comme pour ses précédents one-woman-shows, Brigitte Rosset s’appuie sur son vécu: ici, elle se fonde sur l’expérience d’une semaine de jeûne et randonnée passée dans les Alpes-de-Haute-Provence. En plus des émotions et sensations ressenties, elle y a puisé différents personnages qui se retrouvent sur scène, avec leurs espoirs, leurs illusions… La comédienne et humoriste y ajoute des personnages de ses…