Budget 2021 équilibré malgré la crise et les pertes fiscales

1

Un binôme relaie Gian Carlo Chiové

SERVICE DES BÂTIMENTS. Le Conseil d’Etat a choisi un binôme pour diriger le Service des bâtiments et remplacer l’architecte cantonal Gian Carlo Chiové. Anne Jochem a été nommée cheffe de service et Michel Claude Graber architecte cantonal et chef de service adjoint. Les compétences du binôme se complètent, explique un communiqué: Anne Jochem, actuellement directrice des services généraux de la Fondation Les Buissonne...