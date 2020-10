Décryptage de l’horreur aux côtés de Stephen King

Halloween arrive, et son lot de films d’horreur aussi. Vendredi à 22 h 30, Arte présente Stephen King, le mal nécessaire et revient sur le succès planétaire du romancier. Halloween arrive, on se prépare à frissonner de nouveau, le cœur battant on lutte pour ne pas se cacher les yeux, et une fois au lit on se demande si on n’aurait pas dû regarder un Disney. Mais non, on est fasciné par l’horreur et demain soir on en regardera encore.

Carrie, Shining, Ça, Christine, Simetierre... un échantillon d’histoires plus terrifiantes les unes que les autres. Littéraires puis cinématographiques, les horreurs de Stephen King fascinent depuis bientôt cinquante ans. Arte revient sur ce succès qui a marqué plusieurs générations avec un documentaire laissant s’exprimer le romancier américain.

Presque…