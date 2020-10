Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

VOIS-TU MON PETIT, la neige maintenant, elle se cultive, comme les patates et les lecteurs de la collection «Que sais-je?» C’était écrit dans notre édition de jeudi: «Cet hiver, Charmey va tester la culture de neige artificielle…» grâce à une machine à neige (un demi-million d’investissement payé si ça marche) installée au sommet de Vounetz. Merveilleux, non? Tout ça pour paraître moins con quand on gamelle dans une neige cultivée.

LES VERTS FRIBOURGEOIS veulent huit semaines de congé paternité pour les employés du canton alors que nous venons tout juste d’accepter les dix jours en votation. Vous savez ce qu’on dit quand on est un papa qui veut faire preuve d’autorité. Finis d’abord tes dix jours et après on verra.

IL Y A UN TRUC DIFFICILE à comprendre.…