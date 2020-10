Da Motus ou l’art de réussir sa sortie

Eclaté à travers Nuithonie, le dernier spectacle de Da Motus est un ravissement. La compagnie fribourgeoise transmet le flambeau à la jeune génération de danseurs.

ÉRIC BULLIARD

Soudain, le bâtiment palpite. Les théâtres ont une âme, c’est bien connu, et voilà qu’on la ressent dans le moindre recoin de Nuithonie. Pour sa dernière création, Da Motus a en effet choisi d’éclater le spectacle en différents lieux, à l’intérieur et à l’extérieur de l’espace culturel de Villars-sur-Glâne. Ce Codanse Fri-20 se présente comme un au revoir à la scène et à la danse, mais aussi un passage de témoin, puisque les deux chorégraphes ont choisi 14 jeunes danseurs fribourgeois pour l’interpréter.

Répartis en neuf groupes, les spectateurs passent d’une scène à l’autre, devant des pièces de cinq minutes…