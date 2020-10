Dans un monde qui se cherche

Samedi et dimanche, le Chœur Saint-Michel et l’Orchestre de chambre fribourgeois, ainsi que les solistes Aude Suter (soprano) et René Perler (baryton) se réunissent pour interpréter le Requiem de Fauré et une nouvelle œuvre de Benedikt Hayoz, Atemlos. Les deux concerts ont lieu à l’église du Collège Saint-Michel, à Fribourg.

Le Chœur St-Michel souhaitait de longue date interpréter le Requiem de Fauré, cette «berceuse de la mort». Prévu en juin dernier, le concert a été reporté à quelques jours de la Toussaint, ce qui permettra «de penser à celles et ceux dont la vie a été emportée», indique un communiqué de presse.

En commandant Atemlos, l’ensemble dirigé par Philippe Savoy «a souhaité laisser une trace musicale de cette triste période». Il fait référence au coronavirus qui s’attaque aux…