Des huis clos sous haute tension

Netflix propose quatre nouveaux épisodes de Criminal, une série construite sur la base de huis clos dans une salle d’interrogatoire. Bluffant.

Le huis clos est un art de souffleur de verre. Un registre aussi fragile requiert de la délicatesse, bien sûr, de la précision, évidemment, mais aussi de l’élan et beaucoup d’intensité. Et, condition non négociable, une interprétation impeccable. Pour Netflix, le créateur anglais Jim Field Smith s’est lancé un joli défi en proposant Criminal, un projet de quatre miniséries qui ont pour cadre unique un poste de police, et plus particulièrement une salle d’interrogatoire. Histoire de décliner le plaisir – contagieux! – de ce projet qui va à l’encontre de la mode des séries tape-à-l’œil, il en propose une version dans quatre pays différents: Criminal…