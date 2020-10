Des jambes, un mental et des ailes de premiers conquérants

Plus de 500 chevaliers ont participé samedi à la première édition de la Conquête du château.

Le coureur d’orientation Jonas Soldini a été le plus rapide sur les 14 km jalonnés d’obstacles.

Ambiance sur cette course savamment orchestrée par la marque autrichienne Red Bull.

QUENTIN DOUSSE

COURSE D’OBSTACLES. En huit siècles d’existence, personne n’a assiégé le Château de Gruyères. C’est chose faite depuis samedi, et plutôt cinq cents fois qu’une, à l’occasion de la Conquête du château. Organisée par Red Bull, firme sans égal dans l’événementiel sportif, la course d’obstacles a séduit son monde dès sa première édition. «C’était une belle connerie et, surtout, un truc à vivre!» s’exclame Léo, conquérant harassé mais ardent.

L’aventure a commencé une heure plus tôt, à la pointe de Morlon. Au…