Des méfaits du sucre caché

Le sucre joue un rôle prépondérant dans le développement de l’obésité et du diabète. Le problème est que nous en ingurgitons des quantités, sans forcément le savoir. Il se cache dans une multitude d’aliments transformés.

PRISKA RAUBER



«Si vous êtes gros, c’est votre faute.» Voilà une opinion très stigmatisante et trop répandue, mais loin d’être exacte. Les causes de l’obésité sont plus complexes qu’un simple déséquilibre entre le ratio calories avalées et calories dépensées. Plus complexes qu’une question de volonté. La formule magique «manger moins, bouger plus», assénée depuis les années 2000, n’a d’ailleurs pas enrayé l’épidémie d’obésité, qui touche désormais le monde entier.

Aujourd’hui, près de 42% de la population suisse est en surpoids, dont 11% sont obèses, précise Aurélien…