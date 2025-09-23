Match nul frustrant pour un FC Bulle toujours plus proche de sortir de sa mauvaise passe

Match nul 1-1 frustrant pour le FC Bulle dimanche, à un corner mal négocié de signer un match référence chez les espoirs du FC Lugano. Et ce malgré quelques remaniements. Preuve que même s’ils ne gagnent pas, les Gruériens sont sur la bonne voie.

VALENTIN THIÉRY, À CANOBBIO

FOOTBALL. Le FC Bulle est dans une mauvaise passe, mais le bout du tunnel n’est peut-être pas loin. En tout cas, ses récentes prestations, et en particulier la dernière lors du 1-1 amer concédé sur la pelouse du FC Lugano M21 dimanche, poussent à y croire. Il ne manque quasi rien pour que les Gruériens renouent avec un succès qui les fuit depuis le 9 août.

Au Campo Maglio, c’était de la concentration sur un simple corner (81e, 1-1). Deux erreurs de marquage, et le match référence a volé en éclats. Et ça aurait pu être…