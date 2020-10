Deux élèves conducteurs blessés lors d’un accident

Lundi vers 15 h 40, un scootériste circulait de Rue en direction de Romont. A Ursy, sur la route d’Oron, à la sortie d’un virage à droite, il a perdu la maîtrise de son engin et il est entré en collision frontale avec une voiture arrivant normalement en sens inverse. Le scootériste a été projeté au sol sur sa voie de circulation initiale et a été heurté par le motocycle qui le suivait. Ce dernier a chuté lui aussi. Le scootériste et le motard, âgés respectivement de 50 et 49 ans, tous deux titulaires d’un permis d’élève conducteur, ont été blessés. Le premier a été héliporté par la REGA et le second a été pris en charge par les ambulanciers de l’ASF. Le conducteur de la voiture, âgé de 36 ans, n’a pas été blessé. Pour les besoins des opérations de secours, la route d’Oron a été fermée à la circulation durant plus de trois heures.