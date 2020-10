Deux chanteurs en trio

LA SPIRALE

Simon Gerber et Sophie Noir Kummer se produisent demain soir à La Spirale, à Fribourg (20 h 30). Le chanteur estampillé soul-blues et la chanteuse gospel seront accompagnés par le batteur Claude Kamber. Complices musicaux depuis vingt ans, Simon Gerber et Sophie Noir Kummer ont bénéficié d’une résidence de création au Cully Jazz Festival 2017. La suite est passée par des dizaines de concerts et un premier album enregistré sur scène, BikiniTestsessions. Leur répertoire est principalement composé de morceaux originaux en français et en anglais, mais aussi de chansons tirées des quatre albums de Simon Gerber et de duos peu connus du répertoire soul et rhythm’n’blues américain. www.laspirale.ch.