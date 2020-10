Du bon usage des ordis à l’école

ENSEIGNEMENT. Parents d’élèves, enseignants et écologistes interpellent le Grand Conseil au sujet de l’éducation numérique. «Des chiffres, des acquisitions, une répartition des coûts entre Etat et parents: la problématique du numérique semble s’arrêter là pour les autorités fribourgeoises qui confondent but et moyen», déplore le communiqué de la Coordination pour un usage raisonné du numérique (CURN). Le collectif réunit l’Association fribourgeoise des professeurs de l’enseignement secondaire supérieur (AFPESS), la Fédération des associations des parents d’élèves du canton de Fribourg (FAPEF), la Grève du climat et le Groupe des enseignants du secondaire 2 pour le numérique.

Les politiques devraient surtout se demander en quoi l’ordinateur améliore la formation des élèves, quel impact il…