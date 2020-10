Du rock, du bon vieux rock’n’roll

Depuis 2013, les Genevois The Animen continuent de souffler un agréable vent vintage sur la rade. Cheveux au vent, Théo Wyser et ses acolytes revisitent encore et encore le rock’n’roll dans tout ce que cette musique de vieux a d’actuel. Ce printemps, en plein confinement, le quartet a sorti son troisième album, Same sun/different light. Un concentré de guitare slide (magnifique Modern nostalgia), de clins d’œil à la musique surf des sixties et de grooves incandescents (Kill your darlings). Bref, The Animen seront à Ebullition vendredi, pour dérouler la parfaite bande-son d’une soirée fiévreuse.

Director vernit son premier disque

En première partie, les Sudistes de Director verniront leur premier album, Upside down. Né sur les cendres de Kill The Director, le quintette composé d’Hugo…