SEMSALES

Emmanuel Menoud a quitté les siens le 14 septembre à la ferme des Baboles des suites d’une courte maladie. Ses proches lui ont rendu un dernier hommage le 17 septembre.

Emmanuel est né à Sâles le 23 octobre 1934 à la ferme de la Fin du Marais, au sein du foyer de Pierre et Marguerite Menoud-Pasquier. Il était le troisième d’une fratrie de sept enfants. Durant ses jeunes années, sa passion pour les chants de la terre et de la montagne le poussa à rejoindre les rangs du chœur mixte de Sâles. En parallèle, il travaillait l’hiver à la grange de Pra Bocca et l’été, il gardait les génisses de la famille dans les montagnes de la Gruyère. Puis, il s’installa pour le reste de sa vie dans la ferme des Baboles, à Semsales, en 1961.

A la chapelle des Marches, le 28 août 1965, il épousa…