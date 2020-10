Enquête de santé

FRANCE 5, MARDI, À 20 H 50

Alimentation: faut-il croire aux régimes anticancer?

Les Français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les aliments anticancer prônés par les spécialistes, que ce soit le citron au petit-déjeuner ou le brocoli, connus pour leurs bienfaits antioxydants, voire détoxifiants. Le curcuma, utilisé depuis plus de 4000 ans par la médecine indienne, est devenu l’épice star des régimes anticancer. D’autres produits comme les charcuteries et la viande rouge sont au contraire à bannir des assiettes et favoriseraient l’apparition de tumeurs… ■