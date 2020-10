FRANCE2, JEUDI, À 21 H 05

Au sommaire: Une vie en chantier

Faire construire sa maison ou son appartement est un rêve qui tourne parfois au cauchemar. Retards, malfaçons, gouffre financier: pendant plusieurs mois, ce reportage accompagne le combat de Français dont la vie est en chantier.

L’envoyée spéciale: Etats-Unis, les mères en colère

Les mères de familles américaines ont de plus en plus de mal à concilier vie de famille et travail. Alors que le chômage et le coronavirus frappent durement le pays, Donald Trump et Joe Biden courtisent ces millions d’électrices décisives. Ils changent le monde: Messages d’espoir. Alors que les Etats-Unis s’apprêtent à voter dans un climat de crise sanitaire et de tensions raciales, Envoyé spécial s’intéresse à ceux qui tentent de trouver des…