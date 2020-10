Et si l’UDC avait gagné?

A propos de nos relations avec l’UE.

Le 27 novembre dernier, le peuple suisse a plébiscité la voie bilatérale avec l’UE. Problème: plus personne ne veut de l’Accord-cadre, qui pour des raisons de souveraineté, qui pour des raisons juridiques, qui pour des raisons de protection des travailleurs… Résumons. Le parti «Le Centre», feu PDC, a pris tout de suite après la votation le lead de l’opposition, déclarant que l’Accord était déjà mort-né, faute de consensus politique. Pierre-Yves Maillard y a été aussi de ses critiques, avouant maintenant que les travailleurs vont trinquer et que l’UE profite plus que nous de ces accords. Le PLR se tait, et le PS rejoint aux dernières nouvelles l’opposition. Christian Levrat affirme même que si cet Accord échoue, ce n’est pas un drame: seuls les…