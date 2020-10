Exposition et lecture à La Distillerie

BULLE

Sous le titre Escape, Trace Ecart et le festival Altitudes organisent une exposition collective à La Distillerie, à Bulle. Sept artistes sont réunis: Thanassis Fouradoulas, JOD, Kotimi, Audrey Longchamp, Lucius, Kessava Packiry et Shahid Parvez. L’exposition est à voir dès samedi et jusqu’au 1er novembre (samedi et dimanche de 10 h à 17 h). Ce samedi (20 h 30) et dimanche (17 h 30), Céline Cesa, Vincent Rime et Zita Félixe proposent un café-concert d’après le roman de Jean Teulé, Lemagasindessuicides. Réservations: www.traceecart.ch.