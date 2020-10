Figure d’Ecublens, elle fête ses 100 ans

Tenancière de l’épicerie d’Ecublens durant plus de soixante ans, Ida Vaucher célèbre aujourd’hui son 100e anniversaire.

VALENTIN CASTELLA

ANNIVERSAIRE. Aujourd’hui est un grand jour pour Ida Vaucher. Entourée de sa famille, elle célèbre en effet son 100e anniversaire. Le traditionnel cadeau du canton lui a été remis. Par contre, la visite d’un membre du Gouvernement a été annulée en raison de la crise sanitaire.

Ida est née le 24 octobre 1920 à Fruence, dans le foyer de Marie et de Robert Berthoud. Elle est la quatrième fille d’une fraterie composée de six filles et d’un garçon. Dans la ferme familiale du They, à Semsales, Ida a passé une enfance heureuse. Même si les temps étaient difficiles. En effet, lorsqu’elle était âgée d’une dizaine d’années, elle a été placée dans une ferme à La…