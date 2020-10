Frédy Pugin

BULLE

Frédy est né le 9 avril 1939 à Fontanaux dans la ferme familiale. Il y passe toute son enfance avec ses sœurs Monique, Jacqueline et son frère Georges. Très tôt, il aide aux travaux de la ferme. Après sa scolarité, il travaille sur le domaine et pratique la boxe et le foot, puis part à La Chaux-de-Fonds faire un apprentissage de coupeur-gantier. Il se spécialise dans la confection de gants pour des mains estropiées.

En 1962, Frédy unit sa destinée à Huguette Grandjean et le couple s’installe à Bercher (VD), où il reprend une manufacture de gants. Il a la joie d’accueillir trois enfants: Isabelle, Karine et Patrick.

Frédy s’implique au sein du club de foot du village et de la société de l’Abbaye. Durant ces années vaudoises, la famille revient régulièrement passer des week-ends en…