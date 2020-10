née Perrin

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Gisèle Genoud-Perrin s’en est allée, dans l’après-midi du 25 septembre, alors qu’elle venait de fêter ses 59 ans, entourée de toute sa famille, y compris sa petite-fille Sacha, qu’elle a encore amoureusement appelée «ma petite poupée» en la tenant dans ses bras quelques minutes. Une cérémonie a eu lieu en l’église de Châtel-St-Denis, le mercredi 30 septembre.

Gisèle Genoud, née Perrin, vit le jour à Semsales le 17 septembre 1961 dans le foyer d’Henri et Henriette Perrin, dernière d’une fratrie de trois enfants. Elle passa son enfance dans son village natal, entourée de ses deux frères et de ses amis, entre amusement et travail.

Sa scolarité achevée, Gisèle fit un apprentissage et obtint avec succès un CFC de vendeuse, avant de se tourner vers la restauration.…