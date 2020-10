Il y a 25 ans déboulait internet

En octobre 1995, le club informatique de Bulle et environs organisait une conférence publique pour accompagner l’arrivée d’internet en Gruyère. Un quart de siècle plus tard, son président Pierre Schwaller et son vice-président Jean-Louis Pugin évoquent cette étrange histoire.

CHRISTOPHE DUTOIT



« A l’époque, un ordinateur coûtait autour des 10 000 francs pour une puissance 100 000 fois inférieure. Une bête imprimante laser noir et blanc valait 8000 francs. Sans parler du prix des connexions internet!» En 1995, Pierre Schwaller présidait le MIC Club, club informatique de Bulle et environs, avec Jean-Louis Pugin à la vice-présidence. Dans La Gruyère du 31 octobre, ils invitaient les lecteurs à une conférence publique sur l’arrivée d’internet, «avec démonstration en direct». Vingt-cinq ans…