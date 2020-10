Jean-François Steiert élu à la présidence de la Conférence tripartie

COOPÉRATION. La Conférence des gouvernements cantonaux a élu le conseiller d’Etat Jean-François Steiert en qualité de président de la Conférence tripartite. Cette Conférence vise une collaboration plus étroite entre la Confédération, les cantons, les villes et les communes, ainsi qu’un renforcement de la coopération entre espaces urbains et espaces ruraux. Elle traite de problématiques à incidence spatiale d’importance nationale comme le développement territorial, le financement des tâches communes et la politique d’intégration. Son but est de défendre la compétitivité de la Suisse et de préserver sa qualité de vie.