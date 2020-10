Jeanne Paradis en argent

HIPPISME. La jeune Gruérienne de 15 ans Jeanne Paradis ne cesse d’épater pour sa première saison dans la catégorie juniors, en saut d’obstacles. Ce week-end, elle a terminé sa saison en beauté lors du Grand Prix juniors (1,40 m) de Chevenez, dans le Jura. En selle de sa fidèle jument Viva, elle a pris la deuxième place, derrière le Lucernois Gilles Müller et Lodal’s Cooper. Malgré une perche dans la première manche, la cavalière de Vuadens a été la plus rapide et sans faute dans la seconde. Satisfaites de leur saison, Jeanne Paradis et ses montures vont bénéficier d’un repos bien mérité.