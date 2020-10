Légère baisse du taux de chômage

Le canton enregistre une légère diminution de son taux de chômage en septembre pour s’établir à 3,4% de la population active. Le taux de demandeurs d’emploi reste pour sa part stable à 5,7%. «Ces chiffres reflètent l’effet positif des différentes aides économiques cantonales et fédérales en vigueur actuellement», communique le Service public de l’emploi. Ce dernier a par ailleurs traité 376 demandes de réduction d’horaire de travail (RHT) en septembre concernant 3884 travailleurs. Dans le détail, le canton compte 5880 chômeurs en septembre, soit 114 personnes en moins qu’en août et 1966 personnes en plus par rapport à septembre 2019.