A l’affiche

BULLE

Musée gruérien: Trace humance, cheminement photographique de Jacques Pugin. Du 4 octobre au 31 janvier. Troisième exposition du Mur blanc (hall d’entrée) sur le roman de cabine avec des photos d’Alan Humerose. Jusqu’au 8 novembre. Ma-ve 10h-12h et 13h30-17h, sa 10h-17h.

La Distillerie: exposition collective Escape Art 1#, avec Thanassis Fouradoulas, JOD, Kotimi, Audrey Longchamp, Lucius, Kessava Packiry et Shahid Parvez. Jusqu’au 1er novembre. Sa-di 10h-17h.

Galerie Osmoz: exposition des classiques de la peinture fribourgeoise. Jusqu’au 8 novembre. Je-di 14h-18h.

Galerie Daniel Gumy: exposition de Madeleine Tornare et Véronique Jacquat-Schmitz. Jusqu’au 8 novembre. Ma-ve 9h-12h et 13h30-18h15, sa 9h-12h et 14h-17h ,di 14h-17h.

CHARMEY

Musée: 10e Triennale internationale du papier -…