L’amour à l’envers

Jordi Lafebre

MALGRÉ TOUT

Dargaud

Voilà une bande dessinée qui fait du bien, qui rappelle que l’amour peut être plus fort que les séparations de la vie. Jeune grand-mère hyperactive et nouvelle retraitée, Ana a été une maire engagée pour sa commune. Zeno est quant à lui un célibataire endurci et un ancien marin, qui veut vendre sa librairie pour se mettre au vert. Deux existences qui ne devraient pas se rencontrer et qui pourtant se vivent en parallèle. En effet, les deux sont amoureux l’un de l’autre et, après quarante ans de correspondance, ils finissent par se retrouver. Fin de l’histoire, mais début de la BD.

Malgré tout est en effet une œuvre à l’envers: elle commence par la fin, remontant – du chapitre 20 jusqu’au premier – quatre décennies d’un amour éternel, tout en restant…