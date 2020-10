La belle deuxième vague du SP Bulle

Premier meeting postcovid dans le canton, le championnat fribourgeois pour licenciés a eu lieu samedi dernier dans le petit bassin du collège Saint-Michel. Si le Fribourg-Natation a raflé 66 des 112 médailles en jeu, le Sporting Bulle Natation n’a pas été en reste en remportant 34 breloques. Dont huit en or décrochées par Maxime Neuhaus (400 m libre), Lucien Hemmer (100 m brasse, 15 ans et plus) ainsi que par Estela Martinez (50 m papillon/dos), Lucas Seydoux (50 m papillon/dos), Charlotte Progin (50 m libre) et Luca Yerly (50 m libre) dans la catégorie 12 ans et moins.

Autant de résultats réjouissants pour le président du SPB Silvio Bisaz: «Ces performances confirment le très bon travail de notre école de natation. Une belle relève arrive.» Preuve de cet engouement, le SPB a inscrit…