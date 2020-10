A la charnière des temps

Les Archives de la ville de Fribourg publient un livre sur Jean-Augustin Cuony, syndic de 1848 à 1857. L’historien Jean-Pierre Dorand y révèle l’ascension sociale et politique de ce Singinois d’origine. «Un syndic radical, malmené par une historiographie longtemps d’inspiration conservatrice», explique le communiqué de presse de la Ville. Un syndic qui a vécu «des temps troublés par de durables et dévastatrices divergences politiques en ce milieu du XIXe siècle». Malgré ce contexte, Jean-Augustin Cuony a réussi à faire appliquer des réformes dépoussiérant l’administration et l’Exécutif. «Cette étude de la trajectoire politique de Cuony est agrémentée de chapitres consacrés au contexte social, économique et éducatif, qui lui donnent du corps avec des exemples parfois croustillants»,…