La mère des batailles est lancée

La réforme de la Caisse de pension de l’Etat est l’un des objectifs principaux du Gouvernement durant cette législature.

CAMPAGNE. Le patron des finances cantonales Georges Godel n’a pas eu de mots assez durs, hier en conférence de presse, pour juger l’opposition de certains à la réforme de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg (CPPEF) – comprenez le Syndicat des services publics: «Faire croire qu’en cas de non, on pourra augmenter les salaires et mettre plus d’argent dans les mesures compensatoires, c’est faire croire à des miracles. En vérité, ce sont les collaborateurs qui trinqueront. Cette attitude est inadmissible, inqualifiable, inconcevable! C’est de l’inconscience!»

Ils étaient trois conseillers d’Etat à venir défendre cette réforme sur laquelle les…