La promesse de l’eau

FRANCE 2, MERCREDI, À 21 H 05

Au large de Montpellier, dans la zone dite du Chaudron du diable, connue pour ses forts courants maritimes et ses nombreuses disparitions de plongeurs, Thibault découvre au fond d’une épave un trésor: le masque de la Méduse, l’une des trois Gorgones de la mythologie. Mais alors qu’il remonte à la surface avec son trophée, il est attaqué par un autre plongeur qui lui transperce la jambe d’un coup de harpon. Le lendemain, le bateau du jeune homme est retrouvé vide, à la dérive. Guillaume Le Guen, capitaine de police du SRPJ de Montpellier, et son frère Damien, capitaine de gendarmerie, se chargent de l’affaire. Avec d’autant plus de zèle que Thibault est le gendre de Guillaume, dont la fille, Emilie, attend un enfant. Quelques jours plus tard, Thibault est…