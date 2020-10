La solidité retrouvée de La Tour/Le Pâquier

En remportant le derby fribourgeois face à Portalban/Gletterens samedi à La Ronclina (3-1), La Tour/Le Pâquier poursuit sa bonne série. Après un début de championnat difficile, les hommes de Cédric Tona semblent avoir retrouvé la sérénité qui leur faisait défaut.

GLENN RAY

Samedi à La Ronclina, La Tour/Le Pâquier a remporté sa troisième victoire d’affilée face à Portalban/Gletterens et pointe désormais au quatrième rang de son groupe. L’entraîneur tourain Cédric Tona espère que la série se poursuivra: «On travaille pour à l’entraînement chaque semaine. On espère garder le rythme jusqu’à la trêve!» Dominateurs dans le jeu, agressifs au pressing et solides défensivement, ses joueurs montrent un tout autre visage après un début de saison compliqué.

Si la première occasion de ce derby…