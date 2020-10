Le dernier maître de l’air

RTL9, MERCREDI, À 20 H 50



Quatre peuplades liées aux éléments fondamentaux (eau, terre, air et feu) vivent sur terre. Katara, un maître de l’eau et son frère Sokka sont partis à la chasse dans les plaines glacées du Sud quand ils découvrent et libèrent un enfant prisonnier d’un iceberg. Celui-ci s’appelle Aang et possède de mystérieux pouvoirs qui intéressent au plus haut point la belliqueuse nation du Feu, en guerre contre les trois autres. Aidé par Katara et Sokka, Aang va tout faire pour échapper aux soldats du Feu et accroître ses pouvoirs afin de venir en aide aux peuples asservis par les terribles guerriers… ■