Le masque des opprimés

Pierre Alary

DON VEGA

Dargaud

«Un cavalier qui surgit hors de la nuit…» La série de Walt Disney a célébré le premier justicier masqué de l’histoire, dont les aventures oscillaient entre action et comédie. Un peu plus d’un siècle après sa création par Johnston McCulley, Pierre Alary revisite le mythe de Zorro dans une bande dessinée qui prend à revers l’image popularisée par la télévision. Son Don Vega est sombre, violent, bien plus ancré dans l’histoire de la Californie que le Mexique perd en 1848 après une guerre contre les Etats-Unis et qui connaît la même année une gigantesque ruée vers l’or valorisant la loi du plus fort.

L’ancien général Gomez occupe la propriété de la famille Vega après avoir fait disparaître ses occupants. Par la force et la brutalité, allant jusqu’à la torture et…