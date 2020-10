Les Vert’libéraux réclament des projets concrets et des mesures massives en plus du Plan climat

PLAN CLIMAT. Le Parti vert’libéral du canton de Fribourg se réjouit du Plan climat présenté par le Conseil d’Etat. Mais 23 millions de francs affectés pour les années 2021 à 2026, cela ne leur suffit pas. «Compte tenu du défi à relever, ce montant relativement modeste sera utilisé pour mettre en œuvre 115 mesures. Une grande partie des dépenses est destinée à des études, des élaborations de concepts, des systèmes de mesures et des campagnes de sensibilisation.» Le PVL aimerait davantage de fonds, pour des projets spécifiques à l’Etat et pour le soutien de projets de communes, d’entreprises ou de privés. Pour financer une partie des mesures, il suggère d’augmenter la taxe sur les véhicules à moteur et d’examiner les déductions fiscales des pendulaires.