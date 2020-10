Médaillée mondiale aux Paccots

COURSE D’ORIENTATION. Le CARE-Vevey organise sa 32e Course d’orientation de la Riviera ce dimanche aux Paccots. «Cette épreuve compte pour la Coupe vaudoise, qui s’arrête de temps en temps aux Paccots depuis 1995», indique son président Pierre-André Baumgartner. Cinq tracés (de facile court/2,1 km à technique long/5,3 km) seront proposés aux 200 athlètes attendus. Au départ, plusieurs membres du cadre romand et une tête d’affiche, Simona Aebersold. La Biennoise de 22 ans, double championne du monde juniors, appartient au cadre élite depuis 2019. Une première année qui l’a vue briller, avec trois médailles aux championnats du monde en Norvège notamment.

Simona Aebersold découvrira le terrain préalpin des Paccots. «Avec peu d’orties, de ronces et aussi... peu de plat, sourit Pierre-André…