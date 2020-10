SAMEDI

Minigolf. Tournoi licencié organisé par le Minigolf Club Bulle, dès 8 h 30 au Centre de tennis. Minigolf accessible au public à partir de 15 h.



Tennis de table. Ligue nationale B, 3e journée, le CTT Bulle reçoit Fribourg, début de la rencontre à 15 h 45 au Centre de tennis à Bulle.



DIMANCHE

Course d'orientation. 32e CO de la Riviera aux Paccots, centre de course situé en face du restaurant du Tsalè, départs de 10 h à 13 h.