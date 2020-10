Objectif château pour 600 coureurs

COURSE D’AVENTURE. Quatre ans après le Mud Day à Grandvillard, la Conquête du château débarque ce samedi à Gruyères. «Qui saura conquérir le château par sa force physique et mentale? Il ne peut y en avoir qu’un(e) seul(e)!» annonce la marque Red Bull, organisatrice de l’épreuve. Celle-ci aura lieu ce samedi pour quelque 600 courageux. Deux départs (11 h 45 et 13 h 15) seront donnés de la pointe de Morlon, direction le site médiéval sur 14,3 kilomètres plutôt... scabreux. «Il y aura huit difficultés, dont l’ultime montée à 45 degrés de pente sur 120 mètres. Pour garder l’effet de surprise, les obstacles (naturels) resteront secrets jusqu’à samedi. Mais ils ne seront pas super techniques, et donc accessibles à tous», explique Marc Mauron, directeur.

Spécialistes de trail, de spartan ou…