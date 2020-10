Pas de vision d’avenir des soins de proximité

A propos de la stratégie de l’HFR.

Récemment, j’ai été invité à une soirée d’information donnée par la direction de l’HFR sur l’avenir de l’Hôpital fribourgeois et sur la création de centres de santé. Ce que j’y ai entendu fait plutôt froid dans le dos, tout comme le manque de concertation patent avec certains acteurs de la santé, assis comme moi dans le public. Après quelques minutes seulement, le talon d’Achille de tout le concept a été identifié, à savoir un système de transport par ambulance aux mains de différentes organisations, qui se révèle actuellement insuffisant, notamment dans le Sud, et dont la charge, faut-il le préciser, revient aux communes. L’HFR externalise donc ses coûts sur le dos des collectivités publiques et décide dans la foulée de fermer les urgences de Riaz. Et…