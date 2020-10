Pixels et caetera

GREAT AGAIN. Combien de millions de personnes se sont levées hier matin, ont pris leur café, écouté les informations à la radio ou consulté leurs applications de news sur leur téléphone et se sont dit «bien fait pour lui» en apprenant que le défenseur du monde libre, Donald Trump et sa femme, la défenseuse du monde libre, ont été testés positifs au Covid-19? Fake news? Sûrement pas, même si Lula avait accusé Bolsonaro, le Trump brésilien, d’avoir inventé sa contamination pour annoncer ensuite sa guérison à coup d’hydroxichlorine. Si les fondamentalistes américains prient Dieu pour que la santé de leur président ne se détériore pas, à qui les gauchistes radicaux adressent-ils leurs suppliques pour que Trump – il a 74 ans – quitte d’une manière ou d’une autre le bureau ovale? A la Mission…