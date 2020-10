Plongés quarante jours dans la peinture

Le Glânois Pierre-Alain Morel et le Fribourgeois Wojtek Klakla ont passé quarante jours en Chine, durant l’été 2019. Ils présentent le fruit d’un travail intense et grisant au Musée d’art et d’histoire de Fribourg. Où il est question de liberté, de références culturelles, de dialogue…

ÉRIC BULLIARD

Sous le nom de l’Institut Créole en Suisse, ils travaillent régulièrement ensemble, depuis plus de vingt ans. Mais jamais sans doute avec une telle intensité, une telle frénésie. Durant l’été 2019, Pierre-Alain Morel et Wojtek Klakla ont passé quarante jours dans un tout nouveau centre d’art de Yukou, un village de la campagne chinoise. Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg expose le fruit de leur travail jusqu’au 1er novembre.

A l’origine, les deux artistes fribourgeois devaient retourner…