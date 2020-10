Premier marché de Noël virtuel

KARIYON. Ce n’est pas parce qu’on ne pourra pas déambuler dans les allées des marchés de Noël de la région qu’on ne devrait pas pouvoir acheter les produits des artisans. Dans un communiqué, la start-up fribourgeoise Local impact, à l’origine de la plate-forme Kariyon, annonce la tenue du premier marché de Noël 2.0 «100% artisanal et 100% local». Ainsi, du 14 novembre au 14 décembre, les internautes pourront surfer sur le site internet www.kariyon-de-noel.ch et retrouver les différents marchés de Noël et de la Saint-Nicolas référencés avec leurs artisans préférés.

La start-up préparera les commandes des clients et se chargera de les acheminer aux sept points de collecte disséminés dans chaque district. Le retrait aura lieu dès le 18 décembre: «Si les conditions sanitaires du moment le…