Après deux victoires et deux matches nuls, le CTT Bulle a remporté samedi sa première victoire de la saison en Ligue nationale B. A domicile, Thierry Miller, Miquel Carré et Luca Anthonioz ont pris la mesure de Sierre sur le score net et sans appel de 9-1. Ce succès permet aux Gruériens de remonter à la 6e place du classement, avant leur déplacement ce dimanche du côté de Vevey.