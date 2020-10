Silvia Härri

JOURNAL DE L’OUBLI

Bernard Campiche, 208 pages

Quand la mémoire s’en va

Ecrivaine à succès, Ludmilla Salomon peine à avancer dans son nouveau roman. Elle le confie à son journal intime. Sa petite-fille Gaëlle, étudiante en biologie qui écrit un mémoire sur une méduse singulière, tombe sur ce carnet et découvre des mots de plus en plus confus. La jeune femme comprend que sa grand-mère perd la mémoire et va tout faire pour la soutenir. Ensemble, elles vont rechercher certaines traces de son passé.

Révélée en 2013 par le Prix Georges-Nicole, pour les nouvelles de Loin de soi, la Genevoise Silvia Härri poursuit une œuvre subtile, où la finesse de la plume permet d’aborder des sujets graves, des drames intimes, sans tomber dans le pathos. Journal de l’oubli s’interroge sur la…