Quand Lapp et Simon s’en vont en thalasso

Après avoir fait les beaux jours d’Aqua concert, Patrick Lapp et Jean-Charles Simon sont remontés sur scène: ce samedi, ils présentent Lescuristes à La Lisière.

ÉRIC BULLIARD

On peine à croire qu’Aqua concert s’est arrêtée il y a huit ans déjà. Parce qu’on entend encore les échos de cet humour pince-sans-rire, de ces coups de fil joyeusement désespérés. La fin de l’émission radiophonique n’a toutefois pas mis à la retraite les deux complices qui l’animaient: Patrick Lapp et Jean-Charles Simon sont remontés sur les planches et présentent Les curistes, ce samedi à La Lisière, à Sâles.

Lapp et Simon doivent se connaître depuis au moins quarante ans. Dans ce spectacle, ils prennent parfois des airs de vieux couple, venu en cure pour se faire du bien, mais aussi pour se retrouver. En peignoir…